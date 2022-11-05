شكرا لقرائتكم خبر عن ماثيو ماكونهى يحتفل بعيد ميلاده الـ53: ما زلت طفلاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل ماثيو ماكونهى بعيد ميلاده الـ53 من خلال حسابه على موقع إنستجرام، معبرًا عن كونه بأن ما زال يشعر بأنه طفل إلى الآن رغم تخطي سن الـ 50 منذ 3 سنوات، وذلك عبر صورة ظهر فيها وهو يتناول وجبة أشبه بوجبات الأطفال أظهر فيها جزء من المرح لشخصيته.



ماثيو ماكونهى

وتزامن اليوم الجمعة الـ 4 من نوفمبر مع عيد ميلاد الممثل العالمى ماثيو ماكونهى الذى أتم عامه الـ 53، بعد مسيرة حافلة بالأدوار الهامة الذى قدم فيها بطولة العديد من الأعمال، ونال عنها جوائز عديدة من أبرزها فوزه بالأوسكارعام 2014، بعدما ترشح للجائزة في أكثر من مناسبة، بالإضافة لجوائز عديدة أخرى.

ويعد فيلم Interstellar أحد أبرز وأشهر أفلام ماثيو ماكونهى الذى تعاون فيها مع المخرج كريستوفر نولان، ليلعب مهمة رجل يضطر العودة لعمله ممثلاً فى قيادة الطائرات، ولكن تلك المرة عبر قيادة مركبة فضائية بهدف انقاذ البشرية، فى رحلة يبحث فيها عن ملاذ آمن جديد، ينتقل اليه السكان من الكرة الأرضية، إلا أن دوره يتطلب صعوبة كبيرة فى تأديته لما يقابله من تحديات، وتقلبات أبرزها معاناته مع ابنته التى ظنت أنه خدعها، وذلك وسط مشاهد مؤثرة طيلة الفيلم.