شكرا لقرائتكم خبر عن "ليلة القتلة" يمثل مصر فى مهرجان الأردن المسرحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسافر عرض "ليلة القتلة" من إنتاج فرقة مسرح الطليعة تحت إدارة المخرج عادل حسان، بالبيت الفني للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال، صباح الأحد القادم 6 نوفمبر إلي المملكة الأردنية، ليمثل مصر ضمن عروض المسابقة الرسمية لمهرجان الأردن المسرحي في دورته الـ29، بعد اختياره من خلال لجنة المشاهدة الخاصة بالمهرجان.

يقدم العرض مرتين متتاليتين يوم الإثنين 7 نوفمبر الجاري في تمام السادسة و الثامنة مساء على المسرح الدائري بالعاصمة عمان.

يذكر أن عرض "ليلة القتلة" تأليف خوزيه تريانا، تمثيل نشوى إسماعيل، إميل شوقي، مروج ، ياسر مجاهد، لمياء جعفر، شيماء يسري، ترجمة فتحي العشري، أشعار عوض بدوي، موسيقى وألحان محمد حمدي رؤوف، ديكور وأزياء سماح نبيل، تصميم إضاءة ابراهيم الفرن، إخراج صبحي يوسف.