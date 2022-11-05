فن ومشاهير

"ليلة القتلة" يمثل مصر فى مهرجان الأردن المسرحى

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القاهرة - سامية سيد - يسافر عرض "ليلة القتلة" من إنتاج فرقة مسرح الطليعة  تحت إدارة المخرج عادل حسان، بالبيت الفني للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال، صباح الأحد القادم 6 نوفمبر إلي المملكة الأردنية، ليمثل مصر ضمن عروض المسابقة الرسمية لمهرجان الأردن المسرحي في دورته الـ29، بعد اختياره من خلال لجنة المشاهدة الخاصة بالمهرجان. 

 

يقدم العرض مرتين متتاليتين يوم الإثنين 7 نوفمبر الجاري في تمام السادسة و الثامنة مساء على المسرح الدائري بالعاصمة عمان.

 

يذكر أن عرض "ليلة القتلة" تأليف خوزيه تريانا، تمثيل نشوى إسماعيل، إميل شوقي، مروج ، ياسر مجاهد، لمياء جعفر، شيماء يسري، ترجمة فتحي العشري، أشعار عوض بدوي، موسيقى وألحان محمد حمدي رؤوف، ديكور وأزياء سماح نبيل، تصميم إضاءة ابراهيم الفرن، إخراج صبحي يوسف.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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