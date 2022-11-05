شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى وفاته.. حسن عابدين لم يكمل دراسته الجامعية وظلمته ملامحه الجادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يوافق اليوم السبت ذكرى وفاة الفنان حسن عابدين الذي نشأ في محافظة بني سويف، وقدم عددًا من الأدوار المهمة التي تركت بصمة كبيرة مع الجمهور .

لم يستكمل حسن عابدين دراسته الجامعية لأن والده خشي عليه من هوايته للتمثيل، وأن يلتحق بالمعهد، لكنه لم يمل من موهبته، وانضم لعدد من فرق التمثيل التابعة لقصور الثقافة، ثم إلى فرقة "يوسف وهبي" وغيرها.

تأخر حسه الكوميدي كثيرًا في أن يأخذ مكانته المناسبة على الشاشة بعدما ظلمته ملامحه الجادة وفرضت عليه أدوار الأب والوقار، لذا فتأخرت شهرته كثيرا وعرف في عمر متأخر، لكنه قدم أدوارًا مميزة في السينما والمسرح، ومن بعدهما التلفزيون

بدأ حسن عابدين التمثيل رسميا عبر المسرح العسكري بعدما تطوع في الجيش وشارك في حرب فلسطين عام 1984، وتم أسره والحكم عليه بالإعدام لكن زملائه تمكنوا من تحريره في اللحظات الأخيرة.

ورغم مسيرته الصعبة إلى أنه قام ببطولة العديد من المسلسلات والسهرات التلفزيونية الناجحة، منها فرصة العمر، أرض النفاق، أهلا بالسكان، أنا وأنت وبابا في المشمش، أبنائي الأعزاء وغيرهم، ومن أبرز أفلامه أيضا ريا وسكينة، سنة أولى حب، على من نطلق الرصاص، الأنثى والذئب.