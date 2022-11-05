شكرا لقرائتكم خبر عن "369".. بشرى تكشف عن أحدث أغنيات ألبوم "فى حتة تالتة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة بشرى عبر حسابها بموقع إنستجرام عن أحدث أعمالها الغنائي التي تحمل اسم "369"، ثانى أغنيات البوم "في حتة تالتة" وهى من كلمات هيثم سليم وألحان وتوزيع إسلام صبرى، والتي من المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.

وتعد أغنية "369" هي ثانى أغانى ألبوم "في حتة تالتة"، بعدما طرحت بشرى أغنية "الليل"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات هيثم سليم، وألحان وتوزيع اسلام صبرى، وميكس محمد القولى.

وشاركت بشري مؤخرا في لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة بمهرجان قرطاج السينمائي بدورته الـ 33، كما شاركت كضيف شرف في مهرجان "ضيافة" وكانت الدورة الحالية مهداة للنساء الناجحات.

وحصلت بشري مؤخرا علي الإقامة الذهبية في الإمارات وحرصت علي توجيه الشكر لقادة الدولة وهنأت الشعب الاماراتي بيوم العلم.

شاركت النجمة بشرى مؤخراً، في مسلسل "الاختيار" في جزئه الثانى بطولة النجمان كريم عبد العزيز وأحمد مكى، والذى عرض في رمضان قبل الماضى، وقدمت دور زوجة الشهيد محمد مبروك، حيث نالت إشادات كبيرة عن تلك الشخصية خاصة أنها قدمتها ببراعة شديدة.

يشار إلى أن آخر أعمال الفنانة بشرى السينمائية فيلم "معالى ماما"، والذى طرح في دور العرض العام الماضى، وتدور أحداث فيلم "معالى ماما" فى إطار اجتماعى كوميدى، حيث ناقش قضية علاقة الأم بأطفالها، خاصة عندما يكون لديها مسئوليات فى العمل، وذلك من خلال امرأة تشغل منصبا مهما، وتواجه العديد من المواقف مع أسرتها، وتستعرض هذه المواقف خلال الأحداث، وما إذا كانت فى صالح الأسرة من عدمه، وشارك في البطولة بجوار بشرى، محمود الليثى ونور إيهاب، وسليم الترك الشهير بـ"سولى"، والطفل ياسين، ومحمد على رزق، والفيلم من تأليف لؤى السيد إخراج أحمد نور.