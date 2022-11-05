شكرا لقرائتكم خبر عن ماجدة الرومي وويجز ومديحة حمدى نجوم النشرة الفنية بتليفزيون الخليج 365 (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهم 5 أخبار فنية على مدار اليوم قدمهم الكاتب الصحفي جمال عبد الناصر عبر النشرة الفنية بتليفزيون الخليج 365 وكان في مقدمة الأخبار خبر كشف عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة القديرة مديحة حمدي، وكشفت الفنانة مديحة حمدى تفاصيل حالتها الصحية بعد خضوعها أول أمس لعملية استئصال المرارة قائلة في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": الحمد لله على كل شيء أجريت عملية المرارة وما زلت أشعر بالتعب، وحاليًا أتواجد في البيت في فترة راحة تامة بناء على أمر الطبيب المعالج.

كما جاء في النشرة تفاصيل اختيار إدارة المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون بنيويورك للمخرج السينمائي الكبير هاني لاشين لرئاسة لجنة تحكيم المهرجان في دورته الثانية والذي انطلق أمس الجمعة 4 نوفمبر، واليوم تبدأ فعالياته وعروضه السينمائية.

ومن الأخبار المهمة أيضًا خبر عن المخرج الفرنسي الراحل جان لوك جودار فبسبب دعمه المستمر للقضية الفلسطينية يهدي مهرجان القدس السينمائي الدولي دورته المقبلة والتي تحمل رقم (7) إلى روح هذا المخرج

وتناولت النشرة أيضا زيارة الفنانة ماجدة الرومي لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ورافقها أثناء الزيارة الأب بطرس دانيال مدير المركز الكاثوليكي المصري للسينما والذي قام بتنسيق هذه الزيارة

وتناول اللقاء دور الفن الهادف في خدمة المجتمع العربي والدولي، وأشاد قداسة البابا تواضروس بالعلاقة الوطيدة بين مصر ولبنان، واهتمام الكنيسة المصرية بما يحدث في هذا البلد الشقيق وتقديم الصلاة للشعب اللبنانى من أجل أن يحلّ السلام في لبنان والشرق الأوسط والعالم أجمع، كما عبّرت الفنانة ماجدة الرومي عن عشقها وحبّها لمصر وشعبها الأصيل والذي يتحلّى بروح الضيافة والكرم.

ومن الأخبار أيضا تفاصيل حفل مطرب الراب ويجز في مركز المنارة بمنطقة التجمع الخامس، ورفع شعار كامل العدد، وتألق بعدد من أغانيه التي تفاعل معها الجمهور اللي بيقدر بـ 35 الي 50 ألف شخص .