شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الليف يطلب الدعاء لشقيقه: الدعاء من القلب بسرعة الشفاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب المطرب أبو الليف الدعاء لشقيقه بعد تعرضه لأزمة صحية حيث يرقد حاليًا في العناية المركزة داخل أحد مستشفيات مصر الجديدة، وعلق قائلاً: أرجوكم الدعاء لأخي فهو في أمس الحاجة للدعاء الصادق من القلب لوجه الله تعالي وربنا قادر علي تغيير الأقدار، دعوة خالصة صادقة أمانة عليكم أتوسل إليكم، دعوة لأخي بالله عليكم الدعاء من القلب بسرعة الشفاء.

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان نادر أبو الليف هي العرض المسرحى "عزيز وغالى" ويشارك في بطولته كل من الفنان علاء زينهم وهشام عبد الحميد ورانيا صالح وأحمد على وعزة المراكبي ومجدى سعيد ومن تأليف احمد عبد الله واخراج محمد السباعى .

أحداث المسرحية تدور حول رصد سلوك وحياة شاب عاش حياة مرفهة جدًا، إلا أن الظروف المحيطة أجبرته على أن يعيش حياة أخرى مختلفة تمامًا، وعلى النقيض من الحياة التي كان يعيشها في السابق، ما ساهم في تغيير سلوكياته اليومية بشكل مغاير تماما بما يتنافى مع شخصيته، وذلك في إطار عمل كوميدى.

كان المطرب نادر أبو الليف تعرض مؤخرًا لوعكة صحية شديدة بشكل مفاجئ أسفرت عن نقله لأحد المستشفيات بمحافظة الإسكندرية ودخل على أثرها العناية المركزة لتلقي العلاج، حيث عانى من أزمة في التنفس تسببت في ضعف عضلة القلب نتج عنها أزمة قلبية.

وعرض مؤخرًا الفنان نادر أبو الليف مسرحية "عنبر 7" على مسرح عبد المنعم جابر بالإسكندرية، وهى مسرحية كوميدية ساخرة اجتماعية، ويشارك فى بطولة العرض الفنان القدير صبرى عبد المنعم، والفنان محمد عبد الجواد، وعدد من الفنانين الشباب، تأليف وإخراج الكاتب والفنان هشام السيد، ويتم عرضها أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع.