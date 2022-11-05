شكرا لقرائتكم خبر عن تامر فرج ينضم إلى فريق عمل الجزء الثانى من مسلسل "رمضان كريم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم الفنان تامر فرج إلى فريق عمل الجزء الثاني من مسلسل "رمضان كريم" إخراج سامح عبد العزيز وتأليف أحمد عبد الله، والمقرر عرضه العام المقبل في الموسم الرمضانى.

وقرر صناع المسلسل إلغاء جميع أدوار الفنانين الذين شاركوا فى الجزء الأول واعتذروا عن الجزء الثانى، وعدم الاستعانة بفنانين آخرين لتجسيد شخصياتهم، مع الاعتماد على وجود شخصيات جديدة مضافة على الأحداث، وذلك بعد اعتذار كل من روبى، شريف سلامة، ريهام عبد الغفور، سهر الصايغ، محمد محمود عن المشاركة فى الجزء الثانى.

وعُرض الجزء الأول من مسلسل "رمضان كريم" فى شهر رمضان رمضان 2017، وشارك فى بطولته روبي، شريف سلامة، ريهام عبدالغفور، سيد رجب، نجلاء بدر، سهر الصايغ، محمود الجندي، محمد لطفي، صبرى فواز، كريم عفيفي، ميدو عادل، شيرين الطحان، وسلوى عثمان، أحمد صيام، محمد محمود، كريم الأبنودي، ونهى صالح، وكان من تأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبدالعزيز.

دارت أحداث الجزء الأول من المسلسل فى إطار إجتماعى حول العادات التى تحدث فى شهر رمضان المبارك وما يمارسه الناس من عبادات وطاعات فى كل يوم من أيامه وكذلك العادات السلبية التى لا يستطيع بعض الناس التوقف عنها حتى فى هذه الأيام الفاضلة كالتحرش والفطار وغيرها، وذلك خلال قصص اجتماعية ورمانسية بين أبطال العمل .