شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة بعد حفلها فى الأوبرا: شكرًا مصر العظيمة على المحبة اللى شفت روحى من أوجاعها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت النجمة السورية أصالة نصرى، عن سعادتها الكبيرة بمشاركتها فى حفلات مهرجان الموسيقى العربية فى دورتها الـ31 والتى أقيمت على مدار الأيام الماضية فى دار الأوبرا المصرية، مشيرة إلى أن دار الأوبرا المصرية دائمًا فى الصدارة فهى أمّ الحضارة وسيّدة المسارح العربيّة، مقدمة الشكر لمصر وشعبها على هذه المحبّة التى شفت روحها منّ كلّ أوجاعها.

وقالت أصالة في تدوينة عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام": "فيه مسارح بينى وبينها عمر وعشرة وذكريات كتير حلوة، وبهذا المسرح بالذّات بحسّ إنّى ببيتى بجنّة دنيى أنا بحبها، النّاس كتار وقراب من بعض وقراب منّى وأنا رغم الأعداد بتفاعل كأنّى عمّ غنًى بمكانى للقراب من أصحابى الّلى بيحبوا صوتى ومعلّقين بالرّوح الّلى فيه".



أصالة في حفل الموسيقى

وأضافت أصالة: "شكرًا مصر العظيمة على هذه المحبّة الّلى شفت روحى منّ كلّ أوجاعها، منكم باخد شعور حلم وبردّلكم ياه غُنا مليان إمتنان وشكر واحترام.. كنّا كلنا بدار الأوبرا شخص واحد عاش ساعات أحلى عمر بنتمنّاه، شكرًا دكتور مجدى صابر على اهتمامك فى البالغ وشكرًا دكتور جيهان مرسى على لطف تعاملك وشكرًا لسعادة الوزيرة نيفين الكيلانى وبتمنّى لّك كلّ التّوفيق ودائمًا دارنا العظيمة دار الأوبرا المصرية فى الصدارة، فهى أمّ الحضارة وسيّدة المسارح العربيّة".

وأحيت النجمة أصالة حفل ختام مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ31 على مسرح النافورة داخل دار الأوبرا المصرية ورفع شعار كامل العدد، قدمت خلاله عددًا كبيرًا من أغانيها، منها "خانة الذكريات" و"مشيت سنين" و"جابه سيرته" و"عايز الحق" و"قد الحروف" و"الحقيقة" و"شكرًا" و"بكرة أحلى" و"بعدك عني" و"ستين دقيقة" و"غلبان"، كما قدمت أغنية قارئة الفنجان للعندليب عبد الحليم حافظ، وأغنية الأطلال لأم كلثوم وسط تفاعل كبير من الجمهور.



أصالة تشدو بأغانيها في دار الأوبرا



أصالة في حفل مهرجان الموسيقى العربية

وأعربت النجمة أصالة نصرى عن سعادتها لإحياء ختام حفلات مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ 31 قائلة: "مساء الخير لكل أصحابي، واجتماعى معكم اليوم بمثابة اجتماع مع الوطن، وأنا بينى وبين الجمهور محبة، مبسوطة بالغناء فى المهرجان وأنا بحب مصر وأشعر أننى مصرية وكلنا مصريين".