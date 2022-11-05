شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى ينتهى من تسجيل أغانى مسرحيته "عيلة اتعمل لها بلوك".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى النجم الكبير محمد صبحي منذ أيام من تسجيل أغاني مسرحيته الجديدة "عيلة اتعمل لها بلوك" باستوديو التكامل بالجيزة، والتي يشارك في غنائها كل نجوم العرض المسرحي الذي تقرر افتتاحه قريبًا على مسرح "محمد صبحي" بمدينة سنبل، الأغاني كتبها الشاعر عبد الله حسن، ولحنها ووزعها الملحن شريف حمدان، ومهندس الصوت محمد جودة، وتم تسجيل الأغاني باستوديو التكامل.

مسرحية "عيلة اتعمل لها بلوك" يخرجها ويقوم ببطولتها النجم محمد صبحي بمشاركة فرقة "استوديو الممثل": وفاء صادق، حمدي السيد، كمال عطية، مصطفي يوسف، محمد يوسف، محمد سعيد، رحاب حسين، داليا حسن، منة طارق، ليلي فوزي، محمود أبو هيبة، محمد شوقي طنطاوي، انجيليكا أيمن، مايكل وليم، وهي من تأليف مصطفي شهيب، ويصمم ديكوراتها محمد الغرباوي، والأزياء للدكتورة مروة عودة، ، والاستعراضات لمحمد سميح ، والعرض يتتبع حياة أسرة مصرية عبر أزمنة مختلفة من تاريخ مصر الحديثة، ومن المقرر عرضها في الموسم الشتوي لتكون ثاني مسرحية في التعاون بين النجم محمد صبحي والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية .

يشار إلي أن منصة watch it كانت قد عرضت مسرحية "نجوم الظهر" عبر شاشتها وذلك بالتزامن مع عرضها علي قناة cbc في عيد الأضحى الماضي، وذلك بعد عرضها في أكثر من موسم بمسرح محمد صبحي بمدينة سنبل وتحقيقها نجاحا كبيرا علي المستوي الجماهيري والنقدي.



جانب من التسجيل



ليلي فوزي وداليا حسن بطلتي مسرحية عيلة اتعمل لها بلوك



محمد صبحي في الاستديو يسجل الاغاني



محمد صبحي وشريف حمدان



محمد صبحي وعبد الله حسن وشريف حمدان



محمد صبحي وفاء صادق مع ابطال المسرحية اثناء التسجيل



محمد صبحي ينتهي من تسجيل اغاني عيلة اتعمل لها بلوك