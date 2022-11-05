فن ومشاهير

أبطال وصناع "هاشتاج جوزني" يحتفلون بعرض الفيلم فى السعودية

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القاهرة - سامية سيد - احتفل نجوم وصناع فيلم "هاشتاج جوزني" بالعرض الخاص للعمل بالمملكة العربية السعودية، بمدينة جدة بحضور نجوم الفيلم أمير المصري ومايان السيد والمطرب آبو، وعدد من صناعه.

وتدور أحداث فيلم "هاشتاج جوزني" في إطار كوميدى رومانسى من خلال شخصية فارس (أمير المصرى) الذى يعيش قصة حب مع مايان السيد، ويواجهان العديد من الصعوبات حتى يتم التخلص منها وإتمام الزواج في نهاية الأحداث، ويشارك في بطولته بيومي فؤاد، صابرين، دينا، إسلام إبراهيم، ريهام الشنواني، لبنى عزت وعدد آخر من الفنانين.

ويشارك في بطولة فيلم "هاشتاج جوزني" بجانب أمير المصرى ومايان السيد كل من، بيومي فؤاد، صابرين، دينا، إسلام إبراهيم، ريهام الشنواني، سمي مغاوري، محمد محمود، لبنى عزت وعدد آخر من الفنانين.

وكان المطرب أحمد سعد، قد طرح أغنية جديدة بعنوان "ليه بدارى" من فيلم "هاشتاج جوزنى"، كلمات محمد البوغة، ألحان شريف إسماعيل وتوزيع عادل عايش.

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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