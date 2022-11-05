شكرا لقرائتكم خبر عن سيلينا جوميز باكية تكشف محاولة شركة إنتاج جعلها تتعاون مع صديقها السابق جاستن بيبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تكشف سيلينا جوميز وهي تبكي أنها سئمت العلاقة المستمرة مع صديقها السابق جاستن بيبر في فيلمها الوثائقي الجديد My Mind & Me، حيث تمنح النجمة البالغة من العمر 30 عامًا، المعجبين نظرة من وراء الكواليس على صراعاتها الجسدية والعقلية على مدار 6 سنوات، بالإضافة إلى الكشف عن معركتها مع مخاطر الشهرة، وفقا لموقع "ديلى ميل".



تقرير ديلى ميل

على الرغم من أن مغنية Rare لا تتحدث كثيرًا عن علاقتها المضطربة مع نجمة البوب ​​الكندى، إلا أن إحدى اللحظات تظهر المغنية تبكى من حقيقة أن شركة التسجيلات الخاصة بها أرادتها على ما يبدو أن تطلق أغنية مع شريكها السابق.



سيرينا وهى تبكى

في لحظة تم التقاطها خلال البروفات لجولتها Revival 2016، انهارت سيلينا بالبكاء وتكشف أنها لا تشعر بأنها جيدة بما يكفي للشروع في الجولة وتسرد العديد من حالات عدم الأمان.



سيرينا خلال البرنامج

بينما كانت تبكي، كشفت شركة Bad Liar أنها تشعر بمزيد من الضغط لأن رئيس Interscope Geffen A&M Records والمدير التنفيذي ، John Janick ، ​​طلب منها أداء أغنية مع جاستن.

صرخت سيلينا، "اتصل بي هذا الصباح بشأن الأغنية مع جاستن، متى سأكون جيدة بما يكفي بنفسي، لا أعرف ما يعتقده، لا أريده أن يظن أنه وقع على طفله"، وتسأل مرة أخرى: "متى سأكون جيده بمفردي، ولست بحاجة إلى أي شخص؟".