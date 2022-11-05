شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "هاشتاج جوزنى" يحصد 243 ألفًا و355 جنيهًا فى ثالث أيام عرضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم هاشتاج جوزني في ثالث أيام عرضه 243 ألفًا و355 جنيها، وهو من بطولة كل من: أمير المصري ومايان السيد وصابرين وبيومي فؤاد، وتدور أحداثه في إطار كوميدى رومانسى حول فارس (أمير المصرى) الذى يقع في غرام مايان السيد ( لي لي) ويواجهان العديد من الصعوبات بسبب تعرضه لمشكلة كبيرة، حتى يتم التخلص منها واتمام الزواج في نهاية الأحداث، ويشارك في بطولته دينا، إسلام إبراهيم، ريهام الشنواني، لبنى عزت وعدد آخر من الفنانين.

وكان فريق عمل فيلم "هاشتاج جوزني" احتفل مؤخرا بعرض العمل من خلال عرض خاص حضره أبطاله، وأيضا عدد من الأصدقاء بالوسط الفني لتهنئتهم منهم الفنان آدم الشرقاوي، كما يتضمن الفيلم 3 أغاني منهم أغنية للمطرب أحمد سعد، بعنوان "ليه بدارى" طرحها قبل أسبوع من عرض الفيلم، كلمات محمد البوغة، ألحان شريف إسماعيل وتوزيع عادل عايش.

يعرض في دور العرض السينمائية المختلفة خلال الفترة الحالية 9 أفلام أخرى بجوار فيلم "هاشتاج جوزني"، وهي: أفلام "تحت تهديد السلاح" لحسن الرداد، ومي عمر، وفيلم "فضل ونعمة" لماجد الكدواني وهند صبري، وفيلم "كيرة والجن" لكريم عبد العزيز وأحمد عز، وفيلم "بحبك" لتامر حسني، وفيلم "عمهم" لمحمد عادل إمام، وفيلم "الهيبة" لتيم حسن، وفيلم "حظك اليوم" لكريم قاسم، وفيلم "تسليم أهالي" لدنيا سمير غانم، فضلا عن فيلم "أشباح أوروبا" لهيفاء وهبي.