بشرى تنشر صورا من مهرجان ضيافة والنجوم يعلقون (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة بشرى صورًا من مهرجان ضيافة، الذي أقيم في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت بشرى في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستانًا من اللون الأحمر.

وانهالت تعليقات النجوم على الصور وكتبت الفنانة بسمة: "إيه الحلاوة دي"، وعلقت ميساء مغربي: "قمر"، وعلقت لقاء سويدان "تحفة"، وكتب شادي شامل "بشبوشة".

جدير بالذكر أن حفل مهرجان ضيافة أقيم مساء أمس الجمعة 4 نوفمبر وشهد حضور عدد كبير من نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم.

وفي سياق آخر يعرض حاليا لبشرى فيلم "معالي ماما" على منصة "Netflix" للمرة الأولى بعد عرضه في السينمات.

وتدور قصة الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي حول سيدة تتمتع بمنصب كبير في عملها ولكنها في نفس الوقت أم ولديها مسئوليات كبيرة تجاه أولادها، إذ تبدأ الأم رحلة من المعاناة الكوميدية في ظل التزامها بواجبات عملها ومنزلها وما ينتج عن ذلك من مواقف كوميدية.

العمل من بطولة بشرى، محمود الليثي، نور قدري، محمد علي رزق، شيماء سيف، سامي مغاوري، نور إيهاب، طاهر أبو ليلة، علاء مرسي، إيمان السيد، كريم مغاوري، حسام داغر، إسماعيل شرف، وشريف باهر، من تأليف نادر صلاح الدين وإخراج أحمد نور.