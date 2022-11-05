أصالة بعد حفل الأوبرا: "شكراً مصر العظيمة على هالمحبّة الّلي شفت روحي منّ أوجاعها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعربت المطربة السورية أصالة نصري عن سعادتها بعد إحيائها حفلها الغنائي في دار الأوبرا المصرية، مساء يوم الخميس الماضي 3 نوفمبر الجاري.

ونشرت أصالة صورًا لها من الحفل، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة: "فيه مسارح بيني وبينها عمر وعشرة وذكريات كتير حلوة، وبهالمسرح بالذّات بحسّ إنّي ببيتي بجنّة دنيي أنا بحبها، النّاس كتار وقراب من بعض وقراب منّي وأنا رغم الأعداد بتفاعل كأنّي عمّ غنًي بمكاني للقراب من أصحابي الّلي بيحبوا صوتي ومعلّقين بالرّوح الّلي فيه".

وأضافت: "شكراً مصر العظيمة على هالمحبّة الّلي شفت روحي منّ كلّ أوجاعها، منكم باخد شعور حلم وبردّلكم ياه غُنا مليان إمتنان وشكر وإحترام، كنّا كلنا بدار الأوبرا شخص واحد عاش ساعات أحلى عمر بنتمنّاه".

وتابع: "شكراً دكتور مجدي صابر على إهتمامك فيي البالغ وشكراً دكتور جيهان مرسي على لطف تعاملك وشكراً لسعادة الوزيرة نيفين الكيلاني وبتمنّى لّك كلّ التّوفيق ودائماً دارنا العظيمة (دار الأوبرا المصرية) في الصدارة فهي أمّ الحضارة وسيّدة المسارح العربيّة".

جدير بالذكر أن ليالي مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، شهدت مشاركة عدد كبير من نجوم الغناء في مصر والعالم العربي، بينهم: محمد منير، هاني شاكر، علي الحجار، محمد الحلو، راغب علامة، ديانا حداد، كارول سماحة، جنات، مي فاروق، ريهام عبدالحكيم، عاصي الحلاني، نادية مصطفى، وكوكبة من نجوم دار الأوبرا المصرية.