وفاة أحد أفراد طاقم فيلم "The Electric State" في حادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أعلنت الجهة المنتجة لفيلم " The Electric State " عن وفاة أحد أفراد طاقم تصوير العمل، إثر حادث سير بسيارته بولاية جورجيا الأمريكية، وهو المكان الذي يتم تصوير الفيلم فيه.

وذكرت صحف أجنبية، أن حادث الوفاة وقع نتيجة تعرضه لحادث سيارة، أودت بحياته، وترتب على الحادثة إيقاف تصوير الفيلم مؤقتًا، وأن الحادثة وقعت بعد تصوير المشاهد المقررة في اليوم ذاته، لكنه لم يتم الإفصاح عن أي تفاصيل أخرى تخص الحادثة.

فيلم" The Electric State " من إخراج الأخوين روسو، حيث اشتهروا بإخراجهم فيلم Avengers: Endgame، والذي حقق إيرادات تاريخية في شباك التذاكر العالمية عام 2019.

فيلم الخيال العلمي The Electric State من بطولة النجمة ميلي بوبي براون، والذي شاركت خلال الفترة الأخيرة بـ فيلم Holmes 2.

تدور قصة فيلم The Electric State حول مراهقة يتيمة تدعى براون تتمكن من الوصول إلى الغرب الأمريكي رفقة روبوت لطيف بحثًا عن شقيقها الأصغر، حيث تواجه عدد من الصعوبات في سبيل العثور على شقيقها.

فيلم The Electric State بطولة عدد من نجوم هوليوود منهم، كريس برات، ميلي بوبي براون، ميشيل يوه، جيسون ألكسندر، ستانلي توتشي، جيني سلايت، براين كوكس، وغيرهم من النجوم.