مع غوريلا.. يسرا اللوزي تنشر صورا من رحلتها لـ رواندا والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة يسرا اللوزي صورًا لها من رحلتها إلى دولة رواندا، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

والتقطت يسرا صورة "سيلفي" مع "الغوريلا"، وعلقت عليها قائلة: "سيلفي مع صديقتي الغوريلا في رواندا".

وانهالت تعليقات الجمهور على الصور وجاءت كالتالي: "بلد جميلة وطوروا من نفسهم، رواندا تشيك رواندا تشيك، صاحبك إزاي دا ممكن ياكلك، هي زعلانة ليه، قمر يا يسرا، بتعملي إيه هناك، يا جميلة، خلي بالك، هي مقموصة ليه، كينج كونج شخصيا".

يذكر أن يسرا اللوزي شاركت في فيلم "العنكبوت"، والذي طُرح مؤخرا في السينمات، شارك في بطولته منى زكي، ظافر العابدين، ريم مصطفى، محمد لطفي، أحمد فؤاد سليم، الراحل زكي فطين عبدالوهاب، أكرم الشرقاوى، وعدد آخر من الفنانين، إضافة إلى ضيوف الشرف محمد ممدوح، شيكو، شيماء سيف، تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.