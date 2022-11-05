بالصور| محمد صبحي ينتهي من تسجيل أغاني مسرحيته "عيلة اتعمل لها بلوك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

انتهى النجم الكبير محمد صبحي منذ أيام من تسجيل أغاني مسرحيته الجديدة "عيلة اتعمل لها بلوك"، والتي يشارك في غنائها كل نجوم العرض المسرحي الذي تقرر افتتاحه قريبا على مسرح محمد صبحي بمدينة سنبل.

الأغاني كتبها الشاعر عبدالله حسن، ولحنها ووزعها الملحن شريف حمدان، ومهندس الصوت محمد جودة، وتم تسجيل الأغاني باستوديو التكامل.

مسرحية "عيلة اتعمل لها بلوك" يخرجها ويقوم ببطولتها النجم محمد صبحي بمشاركة فرقة "استوديو الممثل": وفاء صادق، حمدي السيد، كمال عطية، مصطفى يوسف، محمد يوسف، محمد سعيد، رحاب حسين، داليا حسن، منة طارق، ليلى فوزي، محمود أبو هيبة، محمد شوقي طنطاوي، انجيليكا أيمن، مايكل وليم، تأليف مصطفى شهيب، ويصمم ديكوراتها محمد الغرباوي، والأزياء للدكتورة مروة عودة، والاستعراضات لمحمد سميح، والعرض يتتبع حياة أسرة مصرية عبر أزمنة مختلفة من تاريخ مصر الحديثة، ومن المقرر عرضها في الموسم الشتوي لتكون ثاني مسرحية يتعاون فيها صبحي مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية .

يشار إلى أن منصة watch it كانت قد عرضت مسرحية "نجوم الظهر" عبر شاشتها وذلك بالتزامن مع عرضها على قناة cbc في عيد الأضحى الماضي، وذلك بعد عرضها في أكثر من موسم بمسرح محمد صبحي بمدينة سنبل وتحقيقها نجاحا كبيرا.