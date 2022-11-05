سلاف فواخرجي تنشر صورا من تكريمها في مهرجان ضيافة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة سلاف فواخرجي صورًا لها أثناء تكريمها من مهرجان ضيافة، الذي أقيم في دبي بالإمارات العربية المتحدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت سلاف على الصور قائلة: "كل الشكر إمارة دبي ومهرجان ضيافة على التكريم".

جدير بالذكر أن حفل مهرجان ضيافة أقيم مساء أمس الجمعة 4 نوفمبر وشهد حضور عدد كبير من نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم.

يذكر أن أخر أعمال سلاف فواخرجي مسلسل "الكندوش" الجزء الثاني، العمل بطولة أيمن زيدان، سامية الجزائري، صباح الجزائري، شكران مرتجى، تأليف حسام تحسين بيك، إخراج سمير حسين.