تارا عماد بصحبة صديقاتها.. وهكذا علقت (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة تارا عماد، عن أحدث ظهور لها بصحبة صديقاتها، ونشرت الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "قهوة الصباح الباكر قبل شهرين في الجبال حيث تلتقي 3 أنهار (تارا ودرينا وبيفا).. لا أطيق الإنتظار للعودة إلى هذا المكان السحري".

وكانت تارا عماد، أعلنت مؤخرا عن تخرجها من الجامعة، موضحة سبب عدم حضورها حفل التخرج، وذلك عبر حسابها على "فيسبوك"، وعلقت: "أنا تخرجت، قصة طويلة عريضة أنا ليه بتخرج بعد زمن، مش ده المهم.. المهم اني اتخرجت وأثبت لنفسي اني أقدر أمثل وأذاكر وأنجح وأتخرج".

وتابعت: "تنويه.. دي مش صورتي من التخرج، دي صورة صاحبتي في الجامعة صورتهالي من كام سنة وقالتلي عقبال ما تتصوري يوم تخرجك".

وأَضافت: "للأسف متصورتش ولا حضرت حفلة التخرج اللي كانت من شهر كدة عشان الصراحة نسيت افتح email الجامعة.. فسأكتفي بالصورة دي، شكراً يا سارة، لولا الصورة دي كنت هتضطر ألجأ للفوتوشوب".

وكانت آخر أعمال الفنانة تارا عماد مسلسل "suits بالعربي" الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي 2022.

وشارك في بطولة العمل كل من: آسر ياسين، أحمد داود، ريم مصطفى، صبا مبارك، محمد شاهين، أسماء جلال، مصطفى درويش، هدى المفتي، خالد كمال، ناردين فرج، سلمى أبو ضيف، ليلى حسين، سارة عبدالرحمن، ملك بدوي، عمر زهران وعدد آخر من الفنانين، وسيناريو وحوار محمد حفظي وياسر عبدالمجيد وإخراج عصام عبدالحميد.