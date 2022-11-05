الموسيقار هشام خرما يُهدي الموسيقى التصويرية لمؤتمر المناخ COP 27

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يُشارك الموسيقار هشام خرما في مؤتمر المناخ COP 27، والذي ينطلق في الفترة ما بين 6 وحتى 18 نوفمبر المقبل، تحت رعاية وزارة البيئة ومنظمة الأمم المتحدة يونيسيف.

وقام هشام خرما بتأليف المقطوعة الرئيسية للمؤتمر والتي تمثّل البصمة الموسيقية التي تحتفي باستضافة مصر لمؤتمر المناخ COP 27، بجانب الموسيقى التصويرية لفيلم المؤتمر الافتتاحي، وعبّر هشام عن سعادته بالمشاركة في بيان صحفي "أهدي الموسيقى التصويرية لمؤتمر المناخ COP 27، لإن بعتبر إنه فخر لأي حد إنه يشارك في مؤتمر عالمي زي ده، خاصةً في الدورة اللي بتستضيفها مصر"، وتابع خرما "حاولت أحقق مزيكا عالمية ولكن في نفس الوقت يكون فيها بصمة مصرية، فاستخدمت آلة العود والكولة عشان آدي طابعنا العربي".

وشارك في المجموعة الموسيقية لهشام خرما مجموعة عازفين من مصر، وتم تسجيل الوتريات خارج مصر والصوت مع المطربة العالمية كلارا سوليس - Clara Sorace .

هشام خرما هو موسيقار مصري عالمي، وعاش حياته ما بين ميامي وهامبورج ودبي، درس الإخراج الفني في مدرسة ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، وتأثّر بالثقافات المختلفة والتي انعكست على موسيقاه، ليُطلق أول ألبوماته بعنوان First Voyage عام 2010 مع Virgin Megastore وHybrid records، ثم تعاون مع الموسيقار العالمي يانّي – Yanni والموسيقار التركي كان أتيلا - Can Atilla في ألبوم بعنوان Arabesque – أرابيسك بعد دعوة شركة Sony Music له لتمثيل مصر، قدّم بعدها العديد من الألبومات الناجحة مثل اليقين (2016)، كن (2019)، كما عزف الموسيقى التصويرية لافتتاح وفعاليات منتدى شباب العالم في دورته الثانية والتي انطلقت في شرم الشيخ 2018.

بدأ هشام خرما مشواره في الموسيقى التصويرية للأعمال السينمائية والدرامية عام 2019 من خلال مسلسل النهاية، ثم قدم الموسيقى التصويرية لفيلم ماكو عام 2020، والذي يتناول قضية غرق العبارة سالم أكسبريس، وفي 2021 قدم الموسيقى التصويرية لمسلسل سوتس بالعربي، وهو النسخة العربية من المسلسل الأجنبي الشهير Suits، كما قدم عروضًا كاملة العدد في دار الأوبر المصرية.