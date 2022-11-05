فن ومشاهير

تعرف على موعد حفل أصالة نصري في المنصورة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تعاقد منظم الحفلات والمنتج وليد منصور مع الفنانة أصالة نصري، على حفل غنائي في المنصورة تحييه يوم ٩ ديسمبر المقبل في ثاني تعاون بينهما بعد حفل الماسة الذي أقيم عام 2019.

ومن المقرر أن تُقدم أصالة خلال الحفل مجموعة من أغانيها منها " شكرًا، بنت أكابر، شايفة فيك، خانات الذكريات، عايز الحق، جابوا سيرته، قد الحروف، يا مجنون، ٦٠ دقيقة، الحقيقة، بكرة أحلى"، وغيرها من الأغاني.

واختتمت أصالة مؤخرا مهرجان الموسيقى العربية والذي أقيم في دار الأوبرا وقدمت واحدة من أقوي الحفلات بالمهرجان وحظي الحفل بحضور جماهيري كبير.

وتستعد أصالة لإحياء حفل غنائي بالسعودية يوم ٢٤ نوفمبر الجاري.

يذكر أن أصالة طرحت مؤخرا أغنية "غلبان" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، كما تستعد لطرح باقي ألبومها خلال الفترة المقبلة.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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