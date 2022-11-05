بالصور| كايرو ستيبس تشعل حماس جمهورها بأغانيها على مسرح الماركيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

عادت أمس الجمعة 4 نوفمبر، فرقة كايرو ستيبس لأحضان جمهورها المصري بعد غياب طويل عن آخر حفلاتها الجماهيرية، وذلك عبر خشبة مسرح الماركيه.

وخطفت الفرقة مسامع محبيها بوجبة سماعية من أبرز مقطوعاتها الموسيقية: "خليجي ستيبس" و"كافيه جروبي"، مع تقديمها مقطوعتها الجديدة "دهب" التي أطلقتها مؤخرا بشكل فيديو كليب تم تصويره في سيناء وقمة جبل سانت كاترين.

وتضع كايرو ستيبس بهذا الحفل بصمتها الموسيقية ضمن موسم حفلات مهرجان Non Stop Music، الذي شهد توليفة منوعة من الألوان الغنائية، منها حفلات مسار إجباري ووسط البلد وهشام خرما وبلاك تيما ونوران أبو طالب، ويشهد مطلع ديسمبر الحفل المنتظر للنجمة أنغام.

كايرو ستيبس يمتد مشوارها لأكثر من عشرين سنة، وتعد من أبرز التجارب الموسيقية في ملكوت موسيقى الجاز في أوروبا، وتم تتويجها بجائزة موسيقى الجاز الألمانية "جاز ميوزيك أوورد".