ابنة شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بعد ظهورها بعين متورمة

كتب امير فتحي في السبت 5 نوفمبر 2022 12:50 مساءً - أثارت هنا مصطفى إبنة الفنانة شيرين عبد الوهاب حالة من الجدل بين المتابعين بعد ظهورها في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على تطبيق “تيك توك” بعين متورمة .

حيث ظهرت هنا في الفيديو وهي تغني وترقص على أنغام أحد الأغاني الأجنبية وعينها اليسرى متورمة وحولها بشكل دائري احمرار شديد .

وتساءل المتابعون في تعليقاتهم على الفيديو حول سبب تورم عينها، لتجيب ابنة شيرين في تعليق لها بأنها قامت بوضع مكياج للاحتفال بالهالوين .

وفي سياق آخر كان قد أعلن المستشار ياسر قنطوش محامي شيرين عبد الوهاب عن خروج موكلته من المستشفى التي كانت تتلقى بها العلاج من الإدمان يوم الخميس الماضي بعد تحسن حالتها .