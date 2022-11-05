فن ومشاهير

ماجدة الرومى فى ضيافة قداسة البابا تواضروس الثانى.. صور

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القاهرة - سامية سيد - زارت الفنانة ماجدة الرومي قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ورافقها أثناء الزيارة الأب بطرس دانيال مدير المركز الكاثوليكي المصري للسينما والذي قام بتنسيق هذه الزيارة، كما حضر القمص كيرلس الأنبا بيشوي سكرتير قداسته واثنان من سكرتارية البابا. وكانت هذه المناسبة سعيدة لأنها الذكرى العاشرة للقرعة الهيكلية لاختيار قداسته لمنصب الباباوية خليفة مار مرقس كاروز الديار المصرية.

تناول اللقاء دور الفن الهادف في خدمة المجتمع العربي والدولي، وأشاد قداسة البابا تواضروس بالعلاقة الوطيدة بين مصر ولبنان، واهتمام الكنيسة المصرية بما يحدث في هذا البلد الشقيق وتقديم الصلاة للشعب اللبنانى من أجل أن يحلّ السلام في لبنان والشرق الأوسط والعالم أجمع، كما عبّرت الفنانة ماجدة الرومي عن عشقها وحبّها لمصر وشعبها الأصيل والذي يتحلّى بروح الضيافة والكرم.

وفي ختام اللقاء قام قداسة البابا بإهداء الفنانة والأب بطرس دانيال كتاب عن زيارة العائلة المقدسة لمصر بعدّة لغات ومدّعم بمجموعة صور رائعة أيقونة لزيارة العائلة المقدسة لمصر، متمنياً للجميع رسالة مثمرة في المجتمع.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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