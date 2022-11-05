أصالة: “لو ما كنت بغني كنت جبتلي 15 ولد”

كتب امير فتحي في السبت 5 نوفمبر 2022 11:47 صباحاً - أعربت الفنانة السورية أصالة عن حبها الشديد للأطفال وأنها كانت ترغب في إنجاب الكثير منهم، إلا أن ما منعها عن ذلك هو انشغالها بالفن .

تعرضت أصالة لموقف مؤثر جمعها بطفلة خلال إحيائها لحفل ختام مهرجان الموسيقى العربية في دورته ال 31 بعد أن صعدت الأخيرة إليها على المسرح وقامت باحتضانها والبكاء بين ذراعيها .

وعلقت أصالة على ذلك قائلة: “يا روح قلبي انتي، أنا الصغار بيحبوني .. أنا بموت عالأطفال يا جماعة، والله العظيم لو ما كنت بغني لا اجيبلي 15 ولد، ما كنت فاضية جبت 4 .. راقيين الولاد الصغار اللي بيحبوني” .