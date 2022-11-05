كتب امير فتحي في السبت 5 نوفمبر 2022 11:47 صباحاً - أعربت الفنانة السورية أصالة عن حبها الشديد للأطفال وأنها كانت ترغب في إنجاب الكثير منهم، إلا أن ما منعها عن ذلك هو انشغالها بالفن .
تعرضت أصالة لموقف مؤثر جمعها بطفلة خلال إحيائها لحفل ختام مهرجان الموسيقى العربية في دورته ال 31 بعد أن صعدت الأخيرة إليها على المسرح وقامت باحتضانها والبكاء بين ذراعيها .
وعلقت أصالة على ذلك قائلة: “يا روح قلبي انتي، أنا الصغار بيحبوني .. أنا بموت عالأطفال يا جماعة، والله العظيم لو ما كنت بغني لا اجيبلي 15 ولد، ما كنت فاضية جبت 4 .. راقيين الولاد الصغار اللي بيحبوني” .
كانت هذه تفاصيل خبر أصالة: “لو ما كنت بغني كنت جبتلي 15 ولد” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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