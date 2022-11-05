شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل 3 أفلام كلاسيكية مرممة فى القاهرة السينمائى أبرزها أغنية على الممر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة تفصلنا عن افتتاح الدورة الـ 44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي والتي من المقرر انطلاقها في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر المقبل، فاعليات كثيرة تشهدها هذه الدورة من المهرجان برئاسة الفنان حسين فهمي، الذي أعلن خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمهرجان عن ترميم 3 أفلام من كلاسيكيات السينما المصرية استعدادًا لعرضها في أيام المهرجان.

وفي السطور التالية نستعرض لكم أبرز المعلومات عن تلك الأفلام:

أغنية على الممر

لعل من أول الأفلام التي أعلن الفنان حسين فهمي عن ترميمها، فيلم "أغنية على الممر" للمخرج الراحل علي عبد الخالق الذي رحل عن عالمنا في سبتمبر الماضي، والفيلم إنتاج عام 1972، سيناريو وحوار مصطفى محرم، كما يقوم ببطولته كل من: محمود مرسي وصلاح قابيل ومحمود ياسين وأحمد مرعي وصلاح السعدني، وغيرهم من الفنانين.

وتحكي أحداث الفيلم عن معاناة فصيلة مشاة مصرية يتم حصارها أثناء حرب 1967، أثناء دفاعهم عن أحد الممرات الاستراتيجية في سيناء ويرفضون تسليمها، وتتناول الأحداق قصص إنسانية عن هؤلاء النجوم حيث يبدأ كل واحدا منهم أن يحكي عن حياته ومعاناته الإنسانية وعثراته وفشله، ثم يتعرضون لهجوم بطائرات العدو ليستشهد ثلاثة منهم.



أغنية على الممر

الاختيار

والفيلم الثاني الذي يعاد عرضه بعد ترميمه في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 44 فيلم "الاختيار"، وهو من إنتاج عام 1970 للمخرج يوسف شاهين، ويقوم ببطولته كل من: عزت العلايلي وهدى سلطان ومحمود المليجي ويوسف وهبي وسعاد حسني وسيف الدين شوكت، وغيرهم من الفنانين، والعمل مأخوذ عن رواية للأديب المصري الهير نجيب محفوظ.

تدور أحداث الفيلم حول مرض انفصام الشخصية حول مقتل عامل ميناء الإسكندرية "محمود"، ويصبح أخيه التوأم سيد، الكاتب الشهير الذي لديه دائرة علاقات واسعة، المشتبه به الأول في الجريمة، والذي يظهر بأنه مع عشيقته "بهية كمحمود" ولكن مع زوجته "شريفة" "كسيد".



الاختيار

يوميات نائب في الأرياف

والفيلم الثالث والأخير من قائمة الأفلام المرممة في مهرجان القاهرة السينمائي "يوميات نائب في الأرياف" للمخرج توفيق صالح، الذي أنتجه عام 1969، ويقوم ببطولته كل من: أحمد عبدالحليم، راوية عاشور، توفيق الدقن، عبدالعظيم عبدالحق، محمد مرشد، رشاد حامد، وغيرهم من الفنانين، سيناريو وحوار ألفريد فرج، وتوفيق صالح.

وخلال أحداث الفيلم يصاب قمر بطلق ناري، وينطق باسم ريم أخت زوجته، وذلك قبل أن يلفظ الروح، ريم هي الشاهدة الوحيدة، بعد أن يُقبض عليها، يلفت جمالها انتباه النائب العام، وتنجح في الهرب من منزل السجان.



يوميات نائب في الأرياف

وكانت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي اختارت المخرجة اليابانية ناعومي كاواسي، لرئاسة لجنة تحكيم المسابقة الدولية للدورة الـمقبلة، ورحب حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، بمشاركة المخرجة البارزة في الدورة المقبلة للمهرجان معتبرا توليها رئاسة لجنة التحكيم الدولية إضافة مهمة لفعاليات الدورة الرابعة والأربعين كونها تتمتع بسيرة مهنية مميزة وتمتلك خبرات كبيرة أهلتها للحصول على جوائز رفيعة من مختلف المهرجانات الدولية.