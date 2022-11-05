زياد زعتر لـ"الخليج 365": "كازينو بديعة" رحلة داخل الزمن.. وستيفان روستي مستحوذ عليا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال الفنان الشاب زياد زعتر، إن الكاتب الكبير أحمد الإبياري، يأخذ الجمهور في رحلة داخل الزمن، ويعود بالزمن، لندخل إلى كازينو بديعة مصابني.

وتابع زياد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "بنشوف في مسرحية (كازينو بديعة) إيه اللي كان بيحصل داخل الكازينو من كواليس وعروض، دوري مع الفنان أحمد فتحي والفنان إدوارد، وهاسيب تفاصيله سر لحد ما يشوفه الجمهور ويحكم عليه، وأتمنى يعجبهم".

وأضاف "بنشوف الفريق بتاع كازينو بديعة والاسكتشات اللي كانوا بيحضروها واتعرضت في الوقت ده"، مشيرا لوجود أغاني واستعراضات ستنال إعجاب الجمهور.

"كازينو بديعة" تأليف أحمد الإبياري، إخراج طارق الإبياري، بطولة سمية الخشاب، علاء مرسي، إدوارد، أحمد فتحي.

وعن النجاح الذي حققه بتقديم شخصية الفنان الراحل ستيفان روستي في مسرحية "سينما مصر" مع المخرج الكبير خالد جلال، قال "بشكر ستيفان روستي، أنا مدين بالشكر ليه على البهجة اللي ادهالي، وحب الناس الفظيع اللي نابع من حب الناس ليه، فيه لمسة سحرية من الناس اللي كانوا في زمن الأبيض واسود وليهم فضل علينا".

وأشار زياد إلى تقديمه أكثر من شخصية في "سينما مصر": "قدمت الفنان أحمد مظهر فارس السينما المصرية وكان ليا الشرف أجسد شخصيته"، وعن الشخصية التي يتمنى تقديمها في عمل منفصل من نجوم زمن الفن الجميل، أجاب "ستيفان روستي مستحوذ أوي عليا عشت معاه تقريبا 3 سنين".

ويُعرض لـ زياد على منصة شاهد VIP مسلسل "المتهمة" بطولة درة، دياب، غادة طلعت، مها نصار.