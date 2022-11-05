علاء مرسي لـ"الخليج 365": "كازينو بديعة" مغامرة.. والمسرح في مصر مات من 25 سنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال الفنان علاء مرسي إن عودة المسرح المصري لأمجاده، تتطلب مشاركة النجوم من جديد في عروض فنية كبيرة.

وتابع في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "حل المسرح إن النجوم تنزل، نجوم البيع والشباك ينزلوا لتجارب مسرحية عشان يرجع رواج المسرح تاني، المسرح الخاص عملية فنية أوي وتجارية في نفس الوقت، لابد ان المنتج على الأقل الفلوس اللي حطها ترجعله ميخسرهاش عشان يستمر، ولابد الدولة تساعد تقلل الضريبة شوية وتفسح المجال لمنتجين يعملوا تجارب مهمة بنجوم مهمين، وأجور النجوم تنزل شوية ويحصل رؤية جديدة".

وأكد علاء أن ما يقوم به الكاتب أحمد الإبياري والمنتج أحمد فهمي في "كازينو بديعة"، المقرر افتتاحها قريبا، يعد مغامرة كبيرة تجاريا، موضحا "أحمد الإبياري في كازينو بديعة عامل مغامرة كبيرة، وتجاريا معمول عرض عظيم مصروف عليه أوي".

وأضاف علاء "المسرح في مصر من 20 أو 25 سنة كان مات إلى الآن، إلا من محاولات بيعملها أستاذ أشرف عبدالباقي، محمد رمضان قدم تجربة، كان فيه محاولات على استحياء، زمان كنت بمشي في الإسكندرية على الشط 80 مسرحية لتمانين نجم، وشارع عماد الدين كان فيه مسارح نصها دلوقتي اتهد، أتمنى عودة المسرح، وإن شاء الله جرأة كازينو بديعة تعيد إحياء المسرح".

"كازينو بديعة" تأليف أحمد الإبياري، إخراج طارق الإبياري، بطولة سمية الخشاب، علاء مرسي، إدوارد، أحمد فتحي، إيمي طلعت زكريا، صالح عبدالنبي، زياد زعتر.