شكرا لقرائتكم خبر عن محسن محيى الدين من مسلسل "طير بينا يا قلبى" للجزء الثانى من ريفو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيش الفنان محسن محيي الدين انتعاشة فنية خلال الفترة الحالية، وذلك بعدما قدم أكثر من عمل خلال العام الحالي، ومؤخرًا ما أن انتهى من تصوير مشاهده في مسلسل "طير بينا يا قلبى" الذى عرض على شاشة قناة ON نهاية الشهر الماضى، حتى بدأ في تصوير مشاهده في الجزء الثاني من مسلسل "ريفو" والذى حقق الجزء الأول منه نجاحًا كبيرًا خلال فترة عرضه، وذلك استعدادًا لعرضه على منصة watch it.



محسن محى الدين

مسلسل "طير بنا يا قلبي" شارك في بطولته ريم مصطفى وبسمه، دنيا ماهر، حازم سمير، نور محمود، ليلي حسين، إبرام سمير، عمرو عبد العزيز، هالة فاخر، أحمد صيام، إسماعيل فرغلي، ماجده منير، الطفلة ريما مصطفي، الطفل سليم مصطفي، ومن تأليف باسم علي الخطيب - إسلام شتا - أحمد رجب حسن، وإخراج عصام نصار.

تدور قصة مسلسل طير بينا ياقلبي حول قرار عائلة ثرية بإنشاء مدرسة "إنترناشونال" بسبب استغلال المدرسة التي تدرس فيها طفلتهم، ويستعرض العمل العديد من المشاكل التي تواجه الطلاب، والمنظومة التعليمية بوجه عام، كما يلقى الضوء على مافيا المدارس وصراعات بيزنس التعليم في اطار اجتماعى كوميدى.

فى حين حقق الجزء الأول من مسلسل "ريفو" نجاحًا كبيرًا عند عرضه على منصة "Watch it"، ويشارك به العديد من الفنانين إذ يجسد الفنان أمير عيد شخصية "شادى أشرف"، وركين سعد "مريم فخر الدين"، وتامر هاشم "ماجد جورج"، وحسن أبو الروس "مدحت أباظة"، وسارة عبد الرحمن "ياسمين رحمي"، وصدقى صخر "مروان سامي"، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.

وكانت الصفحة الرسمية لفريق كايروكي على إنستجرام شوقت الجمهور للجزء الثاني من مسلسل "ريفو" إذ نشرت صورة لأبطال العمل وكتبت تعليقا عليه: "بداية تصوير الجزء الثانى من مسلسل ريفو.. متحمسين..؟".