شكرا لقرائتكم خبر عن إيناس كامل: أنتهى من مسلسل "بيت فرح" الثلاثاء المقبل واستمعت بالتجربة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الفنانة إيناس كامل أنها تصور حاليًا المشاهد الأخيرة من مسلسل "بيت فرح" بالتزامن مع عرضه على قناة الحياة، ومن المقرر انتهاؤها من العمل بالكامل يوم الثلاثاء المقبل مشيرة لـ"الخليج 365" إلى أنها استمتعت بالتجربة بسبب حبها للشخصية وكذلك التعاون مع فتحى عبد الوهاب والذى وصفت بالممثل المريح في العمل معه.

مسلسل "بيت فرح" انطلق عرضه يوم 22 أكتوبر الماضى على قناة الحياة وهو مكون من 20 حلقة، وبطولة فتحى عبد الوهاب، داليا مصطفى، ايناس كامل، محمد على رزق، ليلى حسين، مروة عيد، سمر علام، فدوى عابد، فتوح أحمد، مصطفى منصور، يارا طمبشاوى وعدد آخر من الفنانين، وتأليف تأليف هبة رجب، وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة كينج توت للمنتجين هشام وعصام شعبان اللذان يعودان للإنتاج بعد غياب.

تدور أحداث مسلسل "بيت فرح" في إطار اجتماعى مليىء بالمشاعر الرومانسية الشجن، حول رجل يعيش في شقة داخل عمارة سكنية ويعاني من الوحدة والعزلة بعد وفاة زوجته، ويحدث العديد من المواقف مع جيرانه بالعمارة التي تغير شكل حياته تماماً، حيث يكون لهذا الشخص حكاية مع كل جارة من جيرانه بالعمارة.

وتعاقدت ايناس كامل على المشاركة في بطولة مسلسل "الأصلى" مع النجمة ريهام عبد الغفور وتستعد لبدء تصوير دورها خلال الأيام المقبلة، والعمل تأليف أمين جمال وإخراج احمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى ومقرر عرضه في شهر يناير المقبل على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.