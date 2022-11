شكرا لقرائتكم خبر عن السن طاقة مش رقم بالبطاقة.. هاريسون فورد 80 عامًا بإطلالة شبابية في ويست هوليود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النجم الكبير هاريسون فورد للعب أحدث أدوار في فيلم Marvel Cinematic Universe القادم Captain America، والذى انضم اليه مؤخرًا، إلا أنه قرر الاستمتاع بوقته قبل دخول التجربة الجديدة، من خلال نزهة فى ويست هوليود يوم الخميس الماضى، بدا فيه صاحب الـ 80 عامًا مميزًا للغاية.

وارتدى نظارة شمسية داكنة في نزهة النهار، الذى بدا فيها وكأنه لا يزال شابًا.





هاريسون فورد

ودخل الممثل هاريسون فورد عالم مارفيل من خلال دورين، مثلما ذكر تقرير لموقع الديلي ميل أكد فيه أن فورد حل بديلاً للممثل ويليام هارت، في فيلم Thunderbolts كما أنه لن يكتفى بهذا الدور إذ من المقرر أن يتعاقد على دور آخر بفيلم Captain America: New World Order.



هاريسون فورد

من جهة أخرى سبق وأعلن النجم هاريسون فورد أنه لن يكرر تقديم شخصية إنديانا جونز مرة أخرى فى السينما بعد أن يقدم النسخة الخامسة من الفيلم المنتظر عرضه العام المقبل ومن إخراج ستيفن سبيلبرج، وقال فى تصريحات إعلامية إن الجزء الخامس من فيلم Indiana Jones سيكون آخر أفلامه.



النجم هاريسون فورد

كان هاريسون فورد قدم الجزء الأول من سلسلة "إنديانا جونز" عام 1981 بعنوان Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark، والذي دارت أحداثه حول محاولة الحكومة الأمريكية العثور على تابوت العهد الذي يضم الوصايا الـ10 ويمكنه القضاء على جيوش بأكملها، وفي نفس الوقت يحاول أدولف هتلر العثور على الصندوق أيضا، وجسد فيه هاريسون فورد دور "إنديانا جونز" عالم الآثار الذي ترسله الحكومة الأمريكية إلى مصر القديمة للعثور على التابوت.

ولم يتم تحديد عنوان للجزء الخامس من فيلم "إنديانا جونز"، وصرح بطله هاريسون فورد البالغ من العمر 80 عاما: هذه هي النهاية.. لن أسقط من أجلك مرة أخرى، في إشارة إلى المغامرات والمشاهد الصعبة التي يجسدها ضمن أحداث الفيلم.