شكرا لقرائتكم خبر عن أشهر سيدة أعمال فى هوليوود.. جيسيكا ألبا فى أحدث ظهور بشوارع لوس أنجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدت نجمة هوليود جيسيكا ألبا في إطلالة مميزة وعصرية أثناء مغادرتها مبنى إداريًا في لوس أنجلوس يوم الأربعاء الماضى، وارتدت سترة زرقاء، مع معطف تانش تان، وبنطلون رياضي بني وحذاء أبيض.



جيسيكا البا

وتنشغل جيسيكا البا خلال الفترة الحالية بمشاريعها الخاصة فى مجال الدعايا لخطوط التجميل الخاصة بها، حيث تعتبر من أوائل النجوم الذين دخلوا مجال العناية بالبشرة.



جيسيكا البا

وبعد النجاح الكبير الذى حققته فى عالم التمثيل والسينما، أطلقت جسيكا ألبا عام 2012، مجموعة The Honest Company أى الشركة الصادقة، وهى عبارة عن سلع منزلية للمستهلكين خالية من المواد الصناعية وحفاضات الأطفال بالإضافة إلى منتجات للعناية ببشرة الجسم، هى شابة ناجحة جدًا وتبلغ ثروتها ما يعادل الـ 340 مليون دولار.

كما ابتكرت الممثلة جيسيكا ألبا شركة تقدم منتجات صديقة للبيئة للأمهات وحديثي الولادة، ولم تكتفى بذلك بل ضغطت من أجل تعديل التشريع لتعديل قانون مراقبة المواد السامة لعام 1976.=