شكرا لقرائتكم خبر عن وليد عوني يقدم عرض "شهرزاد" فى القاهرة والإسكندرية خلال شهر نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم المخرج وليد عوني، عرض شهرزاد ريمسكي كورساكوف، لفرقة الرقص المسرحي الحديث والتابعة لدار الأوبرا المصرية، وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 8 و9 نوفمبر في تمام الساعة الثامنة مساء على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، كما سيقدمه بمسرح سيد درويش بالإسكندرية أيام 16 و17 نوفمبر في تمام الساعة الثامنة مساءً، بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو أحمد فرج .

وكان قد تحدث المخرج وليد عوني من قبل، عن نشأته قائلاً: "أمى كانت ملهمة لى.. وأنا مسلم وتربيت فى دير.. وسافرت إلى بلجيكا وبعت الورد فى شوارع بروكسل.. والوردة لها معانى كثيرة جدا له"، مضيفا، أنه خريج أكاديمية فنون جميلة، وعمل لدى منزل ملحن عالمى.

وعن علاقته بالفنانة الراحلة هند رستم، أضاف خلال حواره مع الإعلامية إيمان أبو طالب، عبر برنامجها بالخط العريض المذاع على قناة الحياة: "التقيت بها بمعرض السينما، ومعها الراحل كمال الشناوى، وطلبت مقابلتى واتقابلنا وعملنا عدد من الأعمال مع بعض".

وعن علاقته بالفنانة الراحلة فاتن حمامة ، تحدث: " كانت زياراتى للراحلة الفنانة الكبيرة فاتن حمامة خارج العمل.. وهى تعتبر حالة أخرى للسينما، وكذلك كانت لا تحب التصوير قبل وفاتها، وخصصت حياتها لنفسها".