شكرا لقرائتكم خبر عن بيلا حديد بإطلالة بيضاء من أجل الترويج لـ براند شهير فى "ماليبو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت أعين مصوري موقع الديلي ميل عدة صور للنجمة بيلا حديد، أثناء ترويجها لبراند عالمي حيث ظهرت بإطلالة بيضاء تمامًا، بدت فيها مذهلة كعادتها مثلما وصفها تقرير الموقع الشهير الذى أكد أن بيلا لا تتوقف عن العمل خلال الفترة الحالية بصورة كبيرة، فبعدها عادت من جولة في الشرق الأوسط مؤخرًا لصالح عروض أزياء، اتجهت إلى الـ"ماليبو" من أجل تصوير المقطع الدعائى لبراند شهير.



بيلا حديد

من ناحية أخري نقلت صحيفة ميرور الإنجليزية تصريحات من أصدقاء مقربين لعارضة الأزياء العالمية Bella Hadid، وصفت خلالها علاقة شقيقتها جيجي حديد والنجم العالمي ليوناردو دي كابريو بأنها غير مسقرة.



Bella Hadid

ونشرت الصحيفة الإنجليزية تصريحات أحد المقربين من عاضة الأزياء العالمية، والذى قال: "بيلا حديد قلقة على أختها جيجي حديد، وتعتقد بيلا أن جيجي أفضل من أن تكون مع شخص مثل ليوناردو ديكابريو، وأنه ليس جاداً بشأن شقيقتها وممكن أن يعرضها للأذي".