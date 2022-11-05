داخلين زي الحرامية.. شاهدة عيان تروي تفاصيل اللحظات الأخيرة في حفلة ويجز

محمد اسماعيل - القاهرة - حالة من الجدل الشديدة شهدتها حفلة ويجز وأعرب بعض الجمهور عن استياءه من سوء التنظيم.

وكشفت إحدى الفتيات في مقطع فيديو، تفاصيل ما حدث أمام بوابات حفل ويجز حيث ظهرت العشوائية وعدم التنظيم، مشيرة إلى أنها دفعت ثمن التكيت دون جدوى حيث تم فتح الأبواب بشكل مفاجئ.

وقالت الفتاة في الفيديو: "حفلة ويجز اللي مفيش مكان في مصر حاطين له إعلان، الناس بتنط من فوق السور مع أنهم دافعين في التيكت 2400 جنيه، والناس واقفة بره ومش عارفة تدخل، دافعين 2400 جنيه علشان ندخل زي الحرامية بعد ما فتحوا البوابات".