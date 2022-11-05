مي عمر تنشر مقطع فيديو من كواليس العرض الخاص لفيلم "تحت تهديد السلاح" والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شاركت الفنانة مي عمر جمهورها ومتابعيها مقطع فيديو من كواليس تواجدها في العرض الخاص لفيلم "تحت تهديد السلاح" في الرياض، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

وعلقت مي عمر على مقطع الفيديو: "العرض الخاص لفيلم تحت تهديد السلاح بالرياض، شكرا أهل الرياض علي حسن الأسقبال و المحبة و ربنا يدوم الحب مبينا"، وأضاف أحد المتابعين تعليقا: "نجمتنا"، وعلق آخر: "جميلة الجميلات".

"فيلم تحت تهديد السلاح" تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وإنتاج السبكي للإنتاج السينمائي والتوزيع.

"تحت تهديد السلاح" بطولة النجوم: حسن الرداد، مي عمر، شيرين رضا، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عباس أبو الحسن وغيرهم.

يذكر أن مي عمر عرض لها في موسم رمضان الماضي 2022، مسلسل "رانيا وسكينة"، وشاركها البطولة كلا من روبي، وصبا الرافعي، وأوتاكا، ومحمد رضوان، ونبيل نور الدين، وسليمان عيد، والعمل من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.