باظت خالص.. كيف انتهى حفل ويجز الذي أثار غضب الجمهور ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت حفل مغني الراب ويجز، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، سوء تنظيم وكسر البوابات بسبب الزحام الشديد في الدخول والخروج، ما سبب حالة من الغضب، الذين وحملوا الشركة المنظمة المسئولية كاملة عما حدث وذلك بعد إنهاء الحفل قبل موعده.

وتبادل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الصور والفيديوهات التي توضح سوء تنظيم الحفل، وقال أحدهم: "كسر بوابات الدخول وقفز من السور وإلغاء الحفل في منتصفها".

وقال آخر:"حفلة ويجز كانت عبارة عن حفل بدون فنان ولا تنظيم".

وأمتدت طوابير سيارات الحضور لكيلومترات حول مركز المنارة ومحور المشير، بل استخدموا كوبري سميرة موسى وتم تحويل جزء منه إلى جراج.

وأحيا مغني الراب ويجز، حفلا اليوم في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس،وقدم عددًا من الأغاني الخاصة به.

وطرحت التذاكر بثلاثة فئات، Regular بسعر 350 جنيها، Fan Pit بسعر 550 جنيها، VIP بسعر 1200 جنيه.