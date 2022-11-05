" استمتع بحياتك بلا كذب أو نفاق" زينة تنشر مقطع فيديو على موسيقى أغنية "الهضبة" وتعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-وائل توفيق:

شاركت الفنانة زينة جمهورها ومتابعيها مقطع ظهرت فيه مرتدية أزياء أنيقة على موسيقى أغنية الفنانة عمرو دياب "عندي اعتراف"، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

وعلقت الفنانة زينة على مقطع الفيديو: "استمتع بحياتك بلا كذب أو نفاق أو أنانيه واجعل حياتك كلها لإرضاء الله فلا تدري متى اللقاء"، وأضاف أحد المتابعين تعليقا: "زينة الحلوة"، وعلق آخر: "قمر".

يذكر أن الفنانة زينة شاركت جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" مقطع فيديو لحصولها على جائزة "التميز والإبداع" بمهرجان الفضائيات العربية في دورته الـ 13، ويحمل اسم الفنان الراحل هشام سليم.

وعلقت الفنانة زينة: "بعد جائزة الجمهور الغالية على، جائزة التميز والإبداع ليا على مسلسل الليلة واللي فيها من مهرجان الفضائيات العربية، شكرا جدا، وأختي حبيبة قلبي وبنتها راحوا استلموا الجائزة، لإني مسافرة بصور، شكرا حبيبتي".

مسلسل "الليلة واللي فيها" مكون من 6 حلقات وبطولة زينة، محمد شاهين، سماح أنور، علاء مرسي، آلاء سنان، وعدد من الفنانين الشباب، تأليف محمد رجاء، وإخراج هاني خليفة.