بعد الجدل الذي أثاره ظهوره بفستان نسائي.. سامو زين يرد على منتقديه: “بلاش أنا”.. فيديو

كتب امير فتحي في السبت 5 نوفمبر 2022 03:50 صباحاً - تعرض الفنان اللبناني سامو زين لموجة كبيرة من الانتقادات بعد ظهوره بملابس غريبة في أحدث ظهور له عبر فيديو نشره على حسابه على انستغرام.

وظهر سامو زين داخل اتليه فساتين وارتدى ملابس تشبه الفستان النسائي من خلال توب شفاف باللون الأسود وعليه كردجيان باللونين الأبيض في الأسود مع بنطلون من الجلد الأسود.

وتعرض سامو زين لانتقادات وتعليقات غاضبة لارتدائه ملابس غير معتادة على الجمهور المصري والعربي.

وجاءت أبرز التعليقات كالتالي: “ودا فستان ولا ايه انا مش شايفة غير الفساتين حوليك” و”دا اتيليه حريمي يا سامو” و”ايه المنظر ده بس” و”بصراحة مش حلو شكله حريمي أكتر”.

بدوره رد سامو زين على الانتقادات التي تعرض لها عبر مقطع فيديو نشره على حسابه على انستغرام قال فيه: “يعني انتم عارفين انا مش متعود ارد على أي حاجة أو أي خبر يظهر علي او يتم تداوله في أي حتة في أي مكان في العالم بس انتم مستوعبين طريقة الكومنتس اللي انتم تكتبوها يعني في حاجة غريبة صح بلاش انا معليش معليش يا جماعة اهدوا على نفسكم شوي لان ما شاء الله بقيتوا كلكم فاهمين في كل حاجة وعارفين في كل حاجة”.