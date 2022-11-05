شكرا لقرائتكم خبر عن القومي للسينما وصندوق التنمية الثقافية يقيمان صالون نجيب محفوظ بالهناجر الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعاون كل من المركز القومي للسينما برئاسة المونتيرة منار حسني وقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب بإقامة صالون نجيب محفوظ، والذي يديره الروائي الكبير الأستاذ يوسف القعيد، لمناقشة رواية "اللص والكلاب"، وذلك يوم الأحد المقبل بالهناجر بدار الأوبرا المصرية.

يأتي ذلك بحضور المونتيرة منار حسني رئيس المركز القومي للسينما، ومن المقرر أن يتم عرض فيلم اللص والكلاب، المأخوذ عن رواية الأديب نجيب محفوظ، ومن إخراج كمال الشيخ، والذي عرض للمرة الأولى عام 1962، وعقب عرض الفيلم يتم مناقشته من خلال ندوة ثقافية يديرها الناقد السينمائي أحمد سعد الدين.

يذكر أن رواية “اللص والكلاب” هي رواية من أهم الأعمال التي صدرت للكاتب المشهور والأديب العالمي “نجيب محفوظ”. وهذه الرواية لاقت شهرة كبيرة في الأوساط الثقافية والعامية على حد سواء.

وكعادة كل أعمال نجيب محفوظ الأدبية، فقد لاقت هذه الرواية شهرةً كبيرة. وتصدرت هذه الرواية – كما باقي رواياته وأعماله – قائمة الكتب الأكثر مبيعًا وقت صدورها، كما أن شهرتها ما زالت مستمرةً إلى الآن.