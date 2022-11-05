شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة ترفيهية جديدة مستوحاة من سلسلة أفلام Jumanji.. اعرف تفاصيلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيتم افتتاح أول مدينة ترفيهية في العالم مستوحاة من سلسلة أفلام Jumanji في المملكة المتحدة خلال العام المقبل 2023، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "nme"، وذلك بعد إتمام صفقة بقيمة 17 مليون جنيه إسترليني بين شركة Sony Pictures Entertainment ومنتجع Chessington World of Adventures.

تتضمن المدينة الترفيهية التي ستفتح تحت اسم World of Jumanji، ضريح جاكوار بارتفاع 17 مترًا والذي سيشمل وجود rollercoaster، على أن يتم مشاركة المزيد من التفاصيل حول الألعاب والمعالم السياحية التي ستتضمنها المدينة الترفيهية خلال في الأشهر المقبلة.

قال جيفري جودسيك ، نائب الرئيس التنفيذي للشراكات العالمية وإدارة العلامات التجارية ورئيس الترفيه القائم على الموقع في Sony Pictures Entertainment: "بعد الاستمتاع بالأفلام لسنوات عديدة، أصبح لدى المعجبين الآن فرصة لتجربة Jumanji في بعد جديد ونحن يسعدنا خوض هذه المغامرة المثيرة".

ويعد فيلم Jumanji: The Next Level أخر أفلام السلسلة الذى طرح في 12 ديسمبر من عام 2019، وشارك فى بطولته عدد من النجوم، أبرزهم دواين جونسون، كارين جيلان، لوبى كانافال، ميس بايل، كيفن هارت، وجاك بلاك، أنضم النجم العالمى نيك جوناس وغيره إلى الجزء الجديد من السلسلة.

الفيلم ينتمى لفئة المغامرة والكوميديا، من إنتاج استوديوهات سونى السينمائية، وبلغت تكلفة إنتاج الجزء الأول من السلسلة، الذى طرح تحت اسمJumanji:Welcome to the Jungle""، 90 مليون دولار، وكان من تأليف الثنائى سكوت روزنبرج وريك سومنرز، وإخراج جاك كاسدان، وطرح في عام 2017.

ودارت أحداث الجزء الأخير فى إطار من الخيال والتشويق، حول 4 طلاب بالمدرسة الثانوية يكتشفون لعبة قديمة تقحمهم داخل الغابة المرتبطة بإعدادات اللعبة ووحدة تحكمها، اللعبة تتجسد فى اختياراتهم التى تقف عليها أنشطتهم، ليدركوا مع الوقت أن "جومانجى" ليست مجرد لعبة، بل تحدٍ للبقاء على قيد الحياة، وعليك أن تُتم اللعبة لنهايتها فتتمكن من العودة إلى عالمك الحقيقى.