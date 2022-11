بعد اختفائه لسنوات.. محمد مصطفى زوج شيرين الثاني يظهر برفقة ابنته هنا.. فيديو

كتب امير فتحي في السبت 5 نوفمبر 2022 02:48 صباحاً - نشرت هنا، ابنة الفنانة المصرية شيرين، فيديو لها بصحبة والدها محمد مصطفى عبر حسابها بتطبيق TikTok، وظهر وهو يقبلها بينما هي تحرك شفاهها على أغنية Here with me.

وكان الفنان محمد مصطفى قد اختفى عن الأنظار منذ فترة طويلة ولم يعلق على أزمة طليقته وأم ابنتيه النجمة شيرين عبد الوهاب، ولكنه عاد للصورة وظهر بصحبة ابنته الكبرى هنا.

وكان اسم الموزع الموسيقي محمد مصطفى قد عاد، للظهور بقوة مع الأزمة التي تمر بها حاليا زوجته السابقة وأم بناته، الفنانة شيرين عبد الوهاب، وذلك بعد 10 سنوات من انفصالهما.

الموزع الموسيقي محمد مصطفى، وهو ثاني أزواج الفنانة شيرين عبدالوهاب، يعد من أبرز الموزعين الموسيقيين في الوطن العربي، وكرم العام الماضي في الدورة 30 لمهرجان الموسيقى العربية، بوصفه من أهم الرموز الموسيقية.

تزوجت الفنانة شيرين عبدالوهاب، والموزع الموسيقي محمد مصطفى، عام 2007 بعد تعاونهما معا في عدة أغاني، منها أشهر أغانيها “آه ياليل”، و”مفيش مرة”، أغلب أغاني ألبوم “أسال عليا”، وغيرها.

وفي عام 2012 تم الطلاق بين شيرين، ومحمد مصطفى، بعد إنجابها لابنتيها “هنا ومريم”

يذكر أن شيرين عبد الوهاب غادرت المستشفى بعد تحسن حالتها الصحية، وأصدر المستشار ياسر قنطوش محامي شيرين عبد الوهاب بيانا قال فيه: “الحمد لله خروج الفنانة شيرين عبد الوهاب بالسلامة من المستشفى وهى بصحة جيدة وتشكر جميع جمهورها وكل من ساندها في أزماتها وستتحدث في فيديو خلال ساعات”، وذلك بعدما استغاثت به موكلته في تسجيل صوتي، لإخراجها من المستشفى.