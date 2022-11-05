شيرين لـ عمرو اديب: “كفارة.. وقريب حابقى احسن من الاول بكثير”.. فيديو

كتب امير فتحي في السبت 5 نوفمبر 2022 02:48 صباحاً - طمأن الإعلامي المصري عمرو أديب جمهور النجمة شيرين عبد الوهاب على حالتها الصحية والنفسية بعد خروجها من المسستشفى بعد احتجازها 20 يوما للعلاج من الإدمان.

وقال عمرو أديب خلال حلقة الجمعة 4 نوفمبر من برنامج “الحكاية: “العلاقات الانسانية عندي أهم من العمل، لا أهتم أن يتحول الشخص لمصدر لنقل المعلومة منه، على أن يصبح صديقي وحياته أفضل، كان لي اتصال هاتفي مع شيرين عبد الوهاب بعد خروجها من المستشفى بالأمس، كان نفسي اسمعكم صوتها، صوتها جيد وقوي وشعرت أنها بصحة أفضل، وصلتها كل مشاعر الحب والمودة التي وجهت لها أثناء تواجدها في المستشفى”.

وتابع: سألتها عن أخبارها وأحوالها، وقالت لي “أظن أنت سامع صوتي”، أجتها “كفارة”، ردت علي: “كفارة بجد، الحمدلله بقيت كويسة ودلوقتي عايزاك تقول للناس اني بقيت كويسة وتطمنهم علي وتشكرهم، انا الحمدلله دلوقتي كويسة وقريب هرجع أحسن من الأول كتير، ولو سمحت أشكر كل الوسط الفني والغنائي والجمهور والمحامي ياسر قنطوش، وأنا كويسة وقريب هيبقى لينا حوار كبير وهنتكلم في اشياء كثيرة”.

وأضاف أديب: شيرين طلبت مني أبلغكم أن الصورة المنتشرة لها مع حسام حبيب غير حقيقي، وقالت: “صورة لا أساس لها من الصحة، سياقها مش حقيقي”.

واختتم أديب حديثه قائلا: “ندعي لها بالشفاء ونراها قريبا في حفلات في مصر والكويت والرياض، شيرين هي مطربة العالم العربي ونفخر بها زي ما بنفخر بأنغام وعمرو دياب وأصالة، طوال المكالمة معها كانت هذه شيرين التي أعرفها منذ فترة طويلة، هادية جميلة وتضحك وتلقي النكات، هي تعلم أنها كانت في تجربة صعبة لكن هي امرأة قوية”