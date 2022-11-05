جوني ديب يشارك في عرض أزياء ريهانا “Savage X Fenty”

كتب امير فتحي في السبت 5 نوفمبر 2022 02:48 صباحاً - ذكر موقع page six ان “النجم العالمي جوني ديب سيشارك في عرض الأزياء الخاص بالعلامة التجارية “Savage X Fenty” للملابس الداخلية، التي تملكها النجمة العالمية ريهانا”.
وبذلك سيكون ديب اول رجل يشارك في عرض الازياء هذا، وبحسب الموقع فإن ديب سيكون ضيفًا مميزًا في ذلك العرض، الذي سيبث حصرياً عبر منصة Prime Video في أكثر من 240 دولة ومنطقة حول العالم، في 9 تشرين الثاني الحالي.
ولن يتمايل الممثل البالغ من العمر 59 عامًا على المدرج، لكنه سيظهر بدلاً من ذلك في “لحظات النجوم” الخاصّة بالعرض، والتي شهدت سابقًا ظهور أمثال: سيندي كروفورد، وإريكاه بادو.
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