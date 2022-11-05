ديو بين ميريام فارس ونيكي ميناج في كأس العالم في قطر

كتب امير فتحي في السبت 5 نوفمبر 2022 02:48 صباحاً - اثارت الفنانة اللبنانية ميريام فارس خلال الساعات الماضية حماس المتابعين وذلك بعد نشرها برومو اغنيتها الجديدة الخاصة بكأس العالم في قطر.

ونشرت ميريام البرومو عبر حسابها على تويتر دون اي تعليق، وكان لافتا قيام احدى معجبات ميريام بإعادة نشر البرومو وقيام النجمة العالمية نيكي ميناج بالضغط على زر الاعجاب على هذه التغريدة وغيرها من التغريدات التي تتضمن اسم ميريام فارس.

هذا الامر دفع بالكثيرين الى تأكيد تعاون ميريام ونيكي في الاغنية الخاصة بكأس العالم، فيما اشار البعض الاخر الى ان النجم العالمي مالوما يشاركهما العمل ايضاً، وقد تم تصوير الاغنية مؤخراً في بيفرلي هيلز.