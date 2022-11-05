بعد حصوله على جائزة مهرجان البحرين السينمائى.. محمد البدرى يستعد لتقديم "الإسكافى"

القاهرة - سامية سيد - يستعد المخرج محمد البدري لتقديم فيلم" الإسكافي" وذلك بعد حصوله على أكثر من 50 جائزة دولية ومصرية عن فيلمه الأولpotato ، وقال البدري في تصريح لـ"الخليج 365" إن فيلم الإسكافي وتدور أحداث الفيلم في عام 1890م، وقصته عن الطفل صاحب الاثنى عشر عامًا، والذى يعمل صبى لدى إسكافى لا يعرف الرحمة، فيعانى دائمًا الطفل من الضرب والإهانة بالرغم من أنه هو المسئول عن الورشة بالكامل بسبب الحرق القديم الذى يوجد فى ذراع الإسكافى والذى يمنعه من العمل.

وتابع البدري: يحاول الطفل فى كل لحظة أن يجد ورقة وحبر ليكتب جوابا يعبر به عن ما يشعر به بالرغم من أنه يعلم يقينًا بأنها بلا جدوى، فلا يوجد شخص آخر يعرفه بعد أن توفى جده الذى قام بتربيته بعد وفاة والديه وهو طفل صغير، الفيلم سيناريو وحوار: ريم أبو المكارم .

يذكر أن فيلم potato حصل علي العديد من الجوائز الدولية والمحلية كان أخرهم جائزة أفضل فيلم روائى قصير بمهرجان البحرين السينمائى فى دورته الثانية، والفيلم من بطولة لبنى ونس، مختار رجب، كريم عبدالعليم، سارة هشام، يمنى النجار مكياج لمياء محمود، ستايلست نردين عماد، ميكينج تصوير أحمد فرحات، إشراف فنى وديكور عمر خالد، مونتاج وألوان محمود مهدى، موسيقى تصويرية محمود شابورى، تصميم صوت أمجد عز الدين، ترجمة عز الدين حافظ ، مخرج منفذ حسام تايجر، مدير تصوير محمود فوزى، سيناريو وحوار مروة مصطفى، قصة وإخراج: محمد البدرى.

وفكرة الفيلم مستوحاه من لوحة "آكلوا البطاطا" للرسام الهولندى فان جوخ اللوحة تعبر عن حال عمال المناجم تحت خط الفقر، لا يملكون سوى وجبة بطاطس واحدة فى اليوم مع كوب من الشاى.