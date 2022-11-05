شكرا لقرائتكم خبر عن ويجز يتألق بحفل غنائى فى التجمع الخامس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أحيا مطرب الراب ويجز حفلا غنائيا في مركز المنارة بمنطقة التجمع الخامس، ورفع شعار كامل العدد، وتألق بعدد من أغانيه التي تفاعل معها الجمهور.

وأحيا ويجز حفلاً كبيراً في العاصمة الإنجليزية لندن وظهر على مسرح الحفل حاملا أعلام فلسطين ومصر، وغنى عدداً كبيراً من أغانيه الشهيرة، منها: "البخت" و"دورك جاي" و"بعودة يا بلادي"، كما قدم أحدث أغنياته "أميرة" لأول مرة على المسرح.

ونشر ويجز صورا من الحفل على حسابه بموقع تبادل الصور "إنستجرام" وعلق عليها: "مش مصدق اللى حصل فى لندن، ممتن جدا للفانز والمدينة اللى حسسونى إنى في بيتي التاني، وعايز أشكر الفريق اللي قام بالواجب وزيادة عيلتنا الجديدة في لندن، أشوفكم تاني قريب".

وأضاف أحد المتابعين تعليقا: "يا عمري"، وعلق آخر: "أسطورة".