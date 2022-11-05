زينب غريب تحتفل بعيد ميلاد والدتها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شاركت الفنانة زينب غريب جمهورها ومتابعيها صورا رفقة عائلتها، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

وعلقت زينب غريب على الصور: "عيد ميلاد أمي وحفلة خطوبة لولي"، وأضاف أحد المتابعين تعليقا: "كل سنة وهي طيب ربنا يخلهالك"، وعلق آخر: "عيد ميلاد سعيد".

شاركت زينب غريب في بطولة مسلسل "اتزان".

مسلسل "اتزان" بطولة ركين سعد وصدقي صخر ونبيل عيسى وصفاء الطوخي وحسن مالك وزينب غريب ودارين حداد ومروان يونس وعمر شرقي وكمال الدبيكي والطفل سليم، ومن تأليف سيد عمر وتسبيح ماهر،إخراج شادي عبد السلام.