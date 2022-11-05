كارول سماحة أمام البحر وميرنا نور الدين أنيقة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

كارول سماحة

خطفت الفنانة كارول سماحة، الأنظار إليها في أحدث ظهور لها أمام البحر، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "نطرت سنين حتى لاقيك".

ميرنا نورالدين

نشرت الفنانة ميرنا نورالدين، إطلالة أنيقة لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أولا".

مي عمر

خضعت الفنانة مي عمر، لجلسة تصوير ظهرت خلالها أنيقة عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

إلهام شاهين

نشرت الفنانة إلهام شاهين، صورة لها بشوارع أمريكا، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "نيويورك".

نيللي مقدسي

خطفت الفنانة نيللي مقدسي، الأنظار إليها في أحدث ظهور لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ما تكوني مثلنا كلنا، اختلفي واحلمي وخلّي حدودك السماء".

هند صبري

كشفت الفنانة هند صبري، عن أحدث ظهور لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أتمنى لك أمسية جميلة".

نانسي صلاح

نشرت الفنانة نانسي صلاح، أحدث إطلالة كاجوال لها عبر حسابها على انستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

لاميتا فرنجيه

خطفت الفنانة لاميتا فرنجيه، الأنظار إليها في أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

لقاء سويدان

ظهرت الفنانة لقاء سويدان، بفستان قصير عبر حسابها على انستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

هاني سلامة

كشف الفنان هاني سلامة، عن أحدث ظهور له، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "جمعة مباركة علينا جميعا إن شاء الله".