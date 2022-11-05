أول رد من شيرين عبد الوهاب على صورتها مع حسام حبيب في السيارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

قال الإعلامي عمرو أديب أنه تواصل هاتفيا مع الفنانة شيرين عبد الوهاب، وأكدت له أنها بصحة جيدة، وتشعر بالتقدير والامتنان لكل من ساندوها في محنتها.

وأكدت شيرين عبد الوهاب في المكالمة الهاتفيه أن صورتها المتداولة مع الفنان حسام حبيب لا أساس لها من الصحة.

وأشار "أديب" إلى أن شيرين كانت بحالة نفسية جيدة.

يذكر أن محامي الفنانة شيرين عبدالوهاب، المستشار ياسر قنطوش نفى صحة الصورة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي للفنان حسام حبيب، وتظهر فيها إلى جواره داخل سيارة، وذلك في مداخلة هاتفية لبرنامج "كلام الناس" المعروض عبر شاشة "إم بي سي مصر".

الصورة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في إشارة إلى أنها خرجت من المستشفى بصحبة طليقها حسام حبيب، وعلق قنطوش: "الكلام ده مش مظبوط ومش حقيقي، والصورة قديمة طبعا، وهي هتستريح شوية، وفي فيديو مصور هتوضح فيه كل حاجة".

المستشار ياسر قنطوش، محامي الفنانة شيرين عبدالوهاب، قال إنها خرجت من المستشفى وهي الآن بصحة جيدة.

وكتب "قنطوش" عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: "الحمد لله خروج الفنانة شيرين عبدالوهاب بالسلامة من المستشفى وهي بصحة جيدة، وتشكر جميع جمهورها وكل من ساندها في أزماتها".

كشف ياسر قنطوش عن مفاجأة، قائلا: "ستتحدث شيرين في فيديو خلال ساعات".